Aggredita più volte dal marito, finisce in ospedale ma non denuncia | Interviene Questore - Tuttoggi

La donna per timore non ha mai voluto procedere legalmente contro il marito, il Questore ha emesso il provvedimento di ammonimento nei confronti dell'uomo su richiesta del Commissariato tifernate

Era stata aggredita dal marito 44enne nel corso di una lite domestica, tanto da dover ricorrere alle cure del pronto soccorso di Città di Castello per una serie di dolori fisici. Nonostante questo la donna, per timore, ha deciso di non procedere legalmente nei confronti del marito.

La vittima, sentita dai poliziotti del Commissariato tifernate, ha pure raccontato che quest’ultimo episodio – probabilmente avvenuto a causa dello stato di ebbrezza dell’uomo – non è stato l’unico nel corso del tempo.