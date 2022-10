Aggredita dall'ex marito geloso: il questore emette un ammonimento - Tuttoggi

La coppia si era separata pur riprendendo a vivere insieme per non far mancare al figlio una figura paterna

Viveva in uno stato di ansia e timore dopo che il marito 42enne, dal quale si era separata e che, dopo un iniziale ritorno in Marocco, era tornato ad Assisi per stare vicino al figlio che subiva la lontananza dal padre, continuava a essere aggressivo e a minacciarla e picchiarla. L’uomo è stato raggiunto da un ammonimento del questore.

La relazione sentimentale tra i due – ha rivelato la donna agli agenti assisani – non era ripresa ma il 42enne non mancava di minacciare e aggredire l’ex moglie. Ultimo caso quello in cui la donna era uscita per cenare ma, una volta rientrata a casa, era stata minacciata e percossa violentemente. Il giorno dopo, la vittima, si era recata all’ospedale di Assisi dove le erano state diagnosticate alcune lesioni.