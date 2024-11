Aggredisce ragazza in piazza e la trascina via, lei grida aiuto | La terribile scena ripresa da telecamere - Tuttoggi.info

Brutto episodio nella notte di Halloween a Gualdo Tadino. Passata da poco la mezzanotte, nella centralissima Piazza Martiri, un ragazzo – sembrerebbe dopo un precedente alterco – si è messo improvvisamente a strattonare una giovane, tirandola prima per il cappotto e poi addirittura portandola via di peso verso via Calai.

A riprendere la scena sono state le telecamere del Municipio, che nell’audio riportano anche le grida di aiuto disperate della ragazza. Dopo essere spariti dietro via Calai la donna, in un primo momento, è tornata di corsa in piazza ma è poi stata nuovamente raggiunta dall’uomo, che l’ha trascinata e fatta cadere a terra, riportandola ancora verso via Calai.

Alcuni dei presenti, sulle prime sorpresi e preoccupati – richiamati anche dalle ulteriori grida di aiuto – hanno infine raggiunto la coppia, separando i due e allontananando il ragazzo. Come detto, la terribile scena è stata interamente ripresa dalla videosorveglianza del Comune. Sarà senz’altro materiale da vagliare per le forze dell’ordine.

Nella stessa notte, sempre a Gualdo Tadino, come se non bastasse è stato messo fuori uso anche l’ascensore di collegamento tra piazza Beato Angelo e il centro storico, tuttora fuori uso. Anche in questo caso le telecametre potrebbero aiutare a risalire al responsabile.