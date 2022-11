Aggredisce la compagna e la manda in ospedale, arrestato

Un’altra donna ha chiesto l’aiuto dei carabinieri per le condotte violente del marito, portata in una struttura protetta insieme alla figlia

Nei giorni scorsi i militari della Compagnia Carabinieri di Todi, seguendo le direttive del comando Provinciale di Perugia volte a tutelare le donne vittime di violenza domestica, hanno effettuato due delicati interventi a difesa di due donne costrette a subire maltrattamenti reiterati nel tempo. All’esito delle indagini, un uomo è stato arrestato ed un altro denunciato a piede libero.

Nel primo caso, tramite una chiamata al numero unico di pronto intervento 112, una signora ha raccontato di essere stata aggredita dal compagno. La donna ai militari ha riferito che non era la prima volta che accadeva e di non aver mai sporto denuncia. In conseguenza delle lesioni riportate la donna aveva fatto ricorso alle cure dei sanitari, i quali riscontravano ferite giudicate guaribili in giorni 15.