Aggredisce i carabinieri sull’uscio di casa, fermato col taser: aveva 51 grammi di cocaina

Non aveva con sé la patente ed i carabinieri lo hanno accompagnato a casa poi ha iniziato a tirare loro di tutto: arrestato

Fermato ad un posto di controllo stradale dai carabinieri a Terni, in via Montegrappa, non aveva con sé la patente né altri documenti. Per questo un giovane albanese, alla guida di una Nissan, è stato accompagnato a casa dai militari per poter prendere le sue generalità. Ma all’arrivo nell’abitazione, ha iniziato ad aggredire i carabinieri. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di venerdì.

Una volta giunti davanti alla porta d’ingresso, il ragazzo ha dato in escandescenza, minacciando l’equipaggio e tentando di scagliargli contro prima una sedia e poi una cappa della cucina che, nel frattempo, aveva divelto. Dopo avergli intimato invano di mantenere la calma, i militari hanno dovuto utilizzare il taser in dotazione e sono finalmente riusciti a bloccarlo in sicurezza.