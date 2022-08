Aggredisce due ragazzi al fast food, nei guai 33enne di Perugia - Tuttoggi

Poco dopo, gli agenti sono riusciti a rintracciare l’uomo e a identificarlo, classe 1989, con a carico numerosi precedenti di Polizia per reati e sanzioni inerenti le sostanze stupefacenti, contro il patrimonio, guida sotto l’influenza di alcool e un arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno potuto appurare che i due ragazzi, seduti all’interno della loro autovettura, all’interno del parcheggio del fast food, erano stati improvvisamente aggrediti sia verbalmente che fisicamente da parte del 33enne in evidente stato di ebbrezza.

Ultimati tutti i controlli del caso gli agenti hanno provveduto a deferire all’Autorità Giudiziaria l’uomo per i reati di minacce aggravate e percosse e lo hanno sanzionato in via amministrativa per l’evidente stato di ebbrezza.