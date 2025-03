Aggredisce agenti durante un controllo: 25enne arrestato per resistenza e lesioni - Tuttoggi.info

Nel corso degli ordinari servizi di controllo del territorio nei pressi di via Mentana, il personale della Polizia di Stato di Perugia ha arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale un cittadino dominicano, classe 2000, già noto alle forze dell’ordine.

Durante l’attività, infatti, gli operatori hanno avvicinato il 25enne – notato per il suo atteggiamento sospetto – che, alla vista dei poliziotti, si è mostrato insofferente e nervoso.

Alla richiesta degli agenti di esibire i documenti, il giovane si è rifiutato, mantenendo un atteggiamento oppositivo, insultando gli operatori, divincolandosi e spintonandoli.

Nonostante i tentativi di riportarlo alla calma e di contenerlo in sicurezza, il ragazzo ha continuato con la propria condotta aggressiva, colpendo uno degli operatori al braccio e procurandogli lesioni personali giudicate guaribili in 5 giorni.

Con non poche difficoltà, gli agenti sono quindi riusciti a contenerlo in sicurezza e a farlo salire sulla Volante.

Accompagnato in Questura, al termine delle attività di rito, è stato tratto in arresto per il reato di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, e deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di oltraggio a Pubblico Ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

Su disposizione del Pubblico Ministero, è stato trattenuto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa del procedimento per direttissima, nell’ambito del quale il GIP ha convalidato l’arresto.