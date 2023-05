Aggredisce agenti di Polizia al Pronto Soccorso di Spoleto, straniero arrestato - Tuttoggi.info

Il 45enne dopo essere andato in escandescenza ha tentato di sottrarre la pistola di ordinanza ad un poliziotto

Nei giorni scorsi, nella prima serata, gli agenti delle volanti sono intervenuti in via Interna delle Mura dove era stata segnalata la presenza di un uomo sdraiato a terra, verosimilmente in stato di ebbrezza.

Giunti sul posto, gli operatori hanno identificato l’uomo e chiamato il personale del 118 per gli accertamenti del caso.

Accompagnato in Pronto Soccorso, il 45enne – restio a seguire le ordinarie procedure sanitarie – è andato in escandescenza, insultando i poliziotti e tentando di sottrarre la pistola d’ordinanza dalla fondina di un agente.

Nonostante i tentativi di trattenerlo, l’uomo ha continuato ad opporre resistenza, colpendo gli operatori con calci e testate e compiendo atti di autolesionismo.

Dopo una breve colluttazione, nell’ambito della quale l’uomo ha provocato delle lesioni ad un agente, i poliziotti sono riusciti a contenerlo in sicurezza e ad accompagnarlo, con non poche difficoltà, presso gli uffici del Commissariato.

Al termine delle attività di rito, è stato arrestato per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Su disposizione del Pubblico Ministero, è stato trattenuto presso le celle di sicurezza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.