Spoleto, appartamento in pieno centro invaso dalle fiamme - Tuttoggi.info

Allarme nella tarda serata di martedì in pieno centro storico, sul posto due mezzi dei vigili del fuoco oltre a carabinieri e polizia locale

Appartamento in fiamme in pieno centro storico a Spoleto martedì sera intorno alle 22. L’incendio ha interessato un’abitazione al primo piano di una palazzina in via Sant’Agata, praticamente sotto corso Mazzini, nella piazzetta antistante all’ingresso del museo archeologico.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Spoleto con 2 mezzi, che hanno prontamente spento le fiamme e messo in sicurezza l’abitazione. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale.