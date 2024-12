Agevole vittoria della Lucky Wind a Lanciano - Tuttoggi.info

Gli attesi due punti sono arrivati sotto l’albero di Natale Lucky Wind. A una settimana dalla battuta d’arresto in casa, la squadra di coach Tommaso Bruno è tornata a correre domenica pomeriggio imponendosi senza troppi patemi a Lanciano contro una squadra giovane, intensa, ma che non ha mai impensierito più di tanto i biancazzurri.

Partenza subito forte per i Falchetti, soprattutto in difesa, decisi a tenere gli avversari con percentuali basse e altrettanto determinati nel far salire il punteggio grazie alle scorribande in contropiede orchestrate da Borioni e Baldinotti.

Nonostante l’assenza del bomber Diaz e di Guerrini, Mariotti e soci hanno giocato sempre con convinzione e piglio trovando buone soluzioni sia dall’arco che da sotto canestro.Molti minuti in campo anche per Crispoltoni, Zmejkoski e Marini – quest’ultimo alle prese con problemi di falli – che ne hanno limitato l’azione per tutti i 40 minuti.Una gara sempre in discesa per Lucky Wind che si è chiusa con un rotondo 41-77.





Unibasket Lanciano – Foligno Basket 41-77

Unibasket Lanciano: Di Blasio 8, Iuliano 4, Manes 7, Ekhaguere 2, D’Incecco 2, Jokanovic 2, Del Prete 9, Santarelli, Molinaro 5, Cinalli 2, Rower.

Foligno Basket: Borioni 13, Crispoltoni 4, Baldinotti 20, Zmejkoski 4, Mariotti, Marini 8, Patani 9, Cimarelli 5, Misolic 14.

Parziali: 4-19, 18-19, 11-19, 8-20.









Questo contenuto è stato scritto da un utente della Community. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.