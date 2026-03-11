 Agente eroe spoletino investito da folle ubriaco e drogato | Preso e denunciato - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Agente eroe spoletino investito da folle ubriaco e drogato | Preso e denunciato

Carlo Ceraso

Agente eroe spoletino investito da folle ubriaco e drogato | Preso e denunciato

Mer, 11/03/2026 - 08:00

Condividi su:

E’ originario di Spoleto l’agente della polizia locale che sabato scorso è stato vittima del folle gesto di un automobilista che, risultato positivo all’alcol test e sotto effetto di sostanze stupefacenti, dopo essersi rifiutato di fornire i documenti lo ha investito con la propria auto trascinandolo per alcuni metri.

L’agente era di pattuglia con un collega nei presso della zona pedonale di Pioltello, comune di 38mila abitanti della città metropolitana di Milano, dove era in corso il tradizionale mercatino del sabato.

Intuita la manovra pericolosa, che sarebbe potuto costare cara ai tanti frequentatori del mercato, alcuni anche con i propri bambini, il poliziotto, per le notizie che trapelano, ha dato l’alt al conducente – a bordo con lui c’erano altri 3 uomini – che in un primo momento ha rallentato la propria marcia.

Alla richiesta dei documenti, il folle ha ingranato la marcia investendo l’agente che ha tentato una coraggiosa manovra per cercare di fermare il conducente, probabilmente cercando di entrare nell’abitacolo per spengere il motore.

Lo spoletino, di lui per motivi di sicurezza si conoscono solo le iniziali, G.G.,  29 anni,  è stato così trascinato per alcuni metri, prima di “staccarsi” dall’auto finendo rovinosamente sull’asfalto. Una manovra che, per il momento, i sanitari – sul posto è giunto il 118 che ha condotto l’agente in ospedale – hanno refertato con una prognosi di 10 giorni per alcuni traumi agli arti inferiori e al volto.

L’intuito e la prontezza di riflessi hanno consentito che l’automobilista, un trentenne italiano già noto alle forze di polizia, non entrasse nella zona pedonale dandosi alla fuga.

Immediata la caccia all’uomo che, grazie alle testimonianze e alle telecamere di sicurezza, ha permesso ai carabinieri e alla polizia locale di rintracciarlo e bloccarlo a Cernusco sul Naviglio, a quattro chilometri da Pioltello. E’ stata proprio una pattuglia della Locale a bloccare l’auto che poco prima aveva investito l’agente.

Dopo il fermo è scattata la perquisizione dell’auto nella quale sarebbe stata trovata della droga.

L’uomo, nonostante i reati che gli vengono contestati, è stato denunciato in stato di libertà.

Sui social la sindaca, Ivonne Cosciotti, ha denunciato l’accaduto e l’amarezza per il mancato arresto dell’automobilista in base alle nuove norme (il cosiddetto decreto Salvini). Stando a quanto è dato sapere la Giunta comunale è intenzionata a riconoscere un encomio al coraggioso e giovane agente spoletino.

© Riproduzione riservata

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Foligno

Giostra della Quintana protagonista a Montecitorio | Foto e video

Foligno

Tentato omicidio, chiuse le indagini sull’ex dirigente comunale

Foligno

Operaio Afor ferito nel bosco, interviene elisoccorso

in umbria

gli ultimi pubblicati

Star Bene

Botulino non solo ‘spiana rughe’, ecco 6 usi poco noti 
Ultim'ora Italia

Vitamine segreto anti-età, prenderle ogni giorno può rallentare l’invecchiamento
Ultim'ora Italia

Iran, “Khamenei è ferito e si nasconde”: la sorte della Guida Suprema è un mistero
Ultim'ora Italia

Messina, donna uccisa a coltellate: fermato l’ex compagno

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!