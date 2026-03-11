Agente eroe spoletino investito da folle ubriaco e drogato | Preso e denunciato - Tuttoggi.info

E’ originario di Spoleto l’agente della polizia locale che sabato scorso è stato vittima del folle gesto di un automobilista che, risultato positivo all’alcol test e sotto effetto di sostanze stupefacenti, dopo essersi rifiutato di fornire i documenti lo ha investito con la propria auto trascinandolo per alcuni metri.

L’agente era di pattuglia con un collega nei presso della zona pedonale di Pioltello, comune di 38mila abitanti della città metropolitana di Milano, dove era in corso il tradizionale mercatino del sabato.

Intuita la manovra pericolosa, che sarebbe potuto costare cara ai tanti frequentatori del mercato, alcuni anche con i propri bambini, il poliziotto, per le notizie che trapelano, ha dato l’alt al conducente – a bordo con lui c’erano altri 3 uomini – che in un primo momento ha rallentato la propria marcia.

Alla richiesta dei documenti, il folle ha ingranato la marcia investendo l’agente che ha tentato una coraggiosa manovra per cercare di fermare il conducente, probabilmente cercando di entrare nell’abitacolo per spengere il motore.

Lo spoletino, di lui per motivi di sicurezza si conoscono solo le iniziali, G.G., 29 anni, è stato così trascinato per alcuni metri, prima di “staccarsi” dall’auto finendo rovinosamente sull’asfalto. Una manovra che, per il momento, i sanitari – sul posto è giunto il 118 che ha condotto l’agente in ospedale – hanno refertato con una prognosi di 10 giorni per alcuni traumi agli arti inferiori e al volto.

L’intuito e la prontezza di riflessi hanno consentito che l’automobilista, un trentenne italiano già noto alle forze di polizia, non entrasse nella zona pedonale dandosi alla fuga.

Immediata la caccia all’uomo che, grazie alle testimonianze e alle telecamere di sicurezza, ha permesso ai carabinieri e alla polizia locale di rintracciarlo e bloccarlo a Cernusco sul Naviglio, a quattro chilometri da Pioltello. E’ stata proprio una pattuglia della Locale a bloccare l’auto che poco prima aveva investito l’agente.

Dopo il fermo è scattata la perquisizione dell’auto nella quale sarebbe stata trovata della droga.

L’uomo, nonostante i reati che gli vengono contestati, è stato denunciato in stato di libertà.

Sui social la sindaca, Ivonne Cosciotti, ha denunciato l’accaduto e l’amarezza per il mancato arresto dell’automobilista in base alle nuove norme (il cosiddetto decreto Salvini). Stando a quanto è dato sapere la Giunta comunale è intenzionata a riconoscere un encomio al coraggioso e giovane agente spoletino.

