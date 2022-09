Affrontare l'Autunno Caldo: l'evento per imprenditori firmato BNI, il 28 settembre a Città di Castello - Tuttoggi

Incontro tra imprenditori il 28 settembre all’Hotel Garden di Città di Castello

Sei un imprenditore, un commerciante, un libero professionista?

Non restare solo ad affrontare questo autunno difficile. La tempesta a cui stiamo andando incontro coinvolgerà inevitabilmente tutto il settore professionale, economico e produttivo e noi non possiamo farci trovare impreparati. Il prezzo è trovarsi soli ad affrontare una realtà che potrebbe scoraggiarci, farci mollare la spugna o nella peggiore delle ipotesi farci ritrovare in ginocchio.