Affonda barca di 6 metri da Piediluco, recuperata dai Vigili del Fuoco

I sommozzatori dei Vigili del Fuoco del nucleo di Viterbo sono intervenuti nel lago di Piediluco per il recupero di un natante di 6 metri affondato nei giorni scorsi. Il personale ha provveduto al posizionamento di palloni gonfiabili alle estremità del natante che hanno riportato in superficie lo stesso. Una volta riportato in galleggiamento, si è provveduto con una pompa ad aspirare l’acqua all’interno e successivamente al traino del mezzo fino a riva per riconsegnarlo al legittimo proprietario.

