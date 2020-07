Affiliazione nazionale per l’associazione “Per Loro Onlus”

E’ nata “Anfaas Per loro“, associazione delle persone con disabilità intellettive, ed è entrata a far parte della grande famiglia di Anffas, l’associazione nazionale di Famiglie di Persone con disabilità intellettive e/o relazionale.

Per Loro Onlus: la realtà associativa

PER LORO ONLUS è una associazione nata il 9 febbraio 2019 a Trevi grazie all’impegno di un gruppo di famiglie della zona Foligno – Spoleto, aventi al loro interno bambini, ragazzi o giovani adulti con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo. In questo breve tempo si è fatta conoscere a livello Istituzionale, venendo accreditata in diversi tavoli di lavoro presso la Regione dell’Umbria, ma anche coinvolgendo molti Comuni nelle proprie iniziative divulgative e di informazione. Pari impegno ha dedicato in iniziative formative presso alcune scuole, a vantaggio soprattutto degli studenti con disturbo dello spettro autistico. Non dimenticando di passare molto tempo tra la gente, venendo così avvicinata da molte altre famiglie aventi alloro interno persone con disabilità.

L’affiliazione nazionale

Nel contempo, PER LORO ONLUS aveva iniziato un percorso di affiliazione ad ANFFAS Nazionale, associazione che ha come primario obiettivo quello di sostenere e tutelare le famiglie delle persone con disabilità per il miglioramento della loro qualità di vita, percorso che si è concluso con la deliberazione all’unanimità dell’Assemblea Straordinaria dei soci tenutasi il 2 luglio scorso, che ne ha sancito l’ingresso nella rete ANFFAS quale prima realtà associativa nella nostra Regione chiamata farne parte, assumendo la nuova denominazione di ANFFAS PER LORO.

“Un traguardo grazie al lavoro di squadra”

La Presidente Moira Paggi di Anffas Per Loro spiega che : “E’ un traguardo importante in piena condivisione con il Presidente Roberto Speziale di Anffas Nazionale e grazie ad un lavoro di squadra con i membri del Consiglio Direttivo Davide Cisternino, Sabrina Bertini, Silvia Cucchiaroni, Marco Bigini, Andrea Bocchini e Marusca Luchini rendendo sempre partecipe la nostra base associativa. Per qualsiasi informazione potete telefonare al 331-3238505. Proseguirà il nostro impegno avendo un’ulteriore responsabilità: tenere alto il nome di una grande associazione che c’è da oltre 60 anni su tutto il territorio nazionale”.