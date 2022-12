Affidato a una famiglia il bimbo arrivato in ospedale in arresto cardiaco

Il piccolo, di solo un anno, da Perugia era stato trasportato al Meyer di Firenze | Ha subito lesioni irreversibili

E’ stato affidato temporaneamente ad una famiglia che si era offerta di provvedere a lui il piccolo di un anno, che era arrivato lo scorso maggio all’ospedale di Perugia in arresto cardiaco e in ipotermia, completamente bagnato. La madre, una giovane straniera, aveva raccontato di averlo bagnato lei per provare a farlo rinvenire, dopo il malore accusato.

Una versione che non ha convinto gli inquirenti, anche sulla base delle gravi lesioni alla testa accusate dal piccolo. La donna è indagata a piede libero d alla Procura di Perugia e le è stato per il momento tolto il piccolo, dimesso dall’ospedale Mayer di Firenze dove era giunto in condizioni disperate. I medici sono riusciti a salvargli la vita, ma purtroppo il piccolo, a causa delle ferite alla testa, ha riportato delle lesioni irreversibili.