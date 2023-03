Affidati i lavori della mensa presso la Scuola Media “Cocchi Aosta” di Todi

L’appalto affidato si riferisce al solo primo stralcio, finanziato appunto dalla Missione 4 (istruzione e ricerca) del PNRR con 648 mila. Per l’esecuzione del secondo stralcio a completamento, la Giunta comunale la scorsa settimana ha riapprovato il progetto definitivo per ulteriori 207 mila euro a completamento della nuova mensa. La somma sarà a carico del bilancio dell’ente, tramite la devoluzione per pari importo del mutuo assunto e non più necessario per la realizzazione dell’ascensore di risalita al centro storico, essendo stato lo stesso finanziato interamente con fondi regionali.

“Si tratta di un’altra opera storica che vede finalmente la luce”, commenta il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano. “Non si tratta di un’enfatizzazione, se si pensa che la mensa era prevista nel progetto iniziale della scuola media risalente alla fine degli anni Settanta e mai costruita. Da sottolineare come con le devoluzioni mirate del mutuo non più necessario, l’Amministrazione comunale – conclude il primo cittadino – stia andando a chiudere la realizzazione di una serie di interventi fondamentali per la crescita della Todi del futuro”.

La partenza di lavori del primo stralcio è prevista entro la fine dell’anno scolastico, al fine di contenere al minimo i disagi per l’attività didattica. L’obiettivo è di poter aprire la nuova mensa della “Cocchi-Aosta” entro la fine del 2024.