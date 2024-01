Affari Tuoi, l'umbro Michele vince 30mila euro grazie al pacco della nonna - Tuttoggi.info

L'elettricista di Valfabbrica e la moglie hanno scelto il pacco numero 1, giorno di nascita della defunta nonna e lo hanno portato fino in fondo, con il premio vogliono portare avanti il progetto di una fattoria didatttica

Umbria ancora protagonista con una sostanziosa vincita ad Affari Tuoi, il “gioco dei pacchi” di Rai Uno. Nella puntata di stasera (14 gennaio) a giocare sono stati Michele e la moglie Giusi di Valfabbrica.

L’elettricista proveniente dall’Alto Chiascio è partito con il numero 19 (che conteneva soli 20 euro) ma, alla terza offerta di “cambio” da parte del “dottore” lo ha sostituito prendendosi il pacco 1, giorno di nascita della cara e defunta nonna, con la quale andò a vivere insieme a soli 17 anni dopo un litigio con i genitori.

Dopo aver rifiutato ogni altra offerta in denaro (due da 19mila euro, una 15mila e una da 5mila) la coppia di Valfabbrica è andata alla scelta finale rimanendo con i premi da 200 e 30mila euro. Il “dottore”, a questo punto, per mettere in difficoltà il concorrente umbro ha offerto l’ennesimo “cambio pacco”, rifiutato proprio per l’importanza affettiva del numero 1 scelto poco prima.

La fortuna, l’audacia e l’amore per la nonna hanno premiato Michele e la moglie, che nel pacco “suggerito” dal ricordo della nonna avevano proprio il premio “rosso” da 30mila euro. La coppia, amante degli animali, ha detto che userà questi soldi per portare avanti il progetto di una fattoria didattica e aiutare soprattutto i bambini disabili.