Affari Tuoi, l'umbra Nicoletta vince 50mila euro con il suo giorno di nascita - Tuttoggi.info

La 37enne di Scheggia ha portato il pacco 11 fino alla fine, rifiutando ogni tentazione del "dottore"

Umbria di nuovo protagonista con una grande vincita ad Affari Tuoi, il “gioco dei pacchi” di Rai Uno. Nella puntata di stasera (15 marzo) ha giocare è stata Nicoletta Mariotti, 37enne di Scheggia, insieme alla sorella Emanuela.

La dipendente del Park Hotel “Ai Capuccini” di Gubbio ha iniziato la partita alla grande, eliminando praticamente tutti i pacchi blu (quelli con i premi più bassi) tranne uno, e rimanendo con ben 7 pacchi rossi.

La scheggina, rinunciando per ben due volte ad un’offerta del dottore da 31 mila euro, in due tiri ha poi perso 75mila e 300 mila euro. A questo punto l’offerta del “dottore” è scesa a 15mila euro ma Nicoletta ha rifiutato ancora rimanendo con due soli premi in gioco: 15mila e 50mila.

Rimasta con il proprio pacco 11 – suo numero preferito in quanto giorno di nascita, mese del compleanno del figlio e giorno del trasloco – e il 15 (cifra che la concorrente ha detto di aver sognato con una certa “ansia”), Nicoletta ha ragionato sull’ultima offerta del “dottore”, che ha proposto alla 37enne di cambiare pacco. Alla fine l’umbra ha tenuto il “suo” 11, portandosi a casa il premio da 50mila euro.