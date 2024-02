Affari Tuoi, Laura accetta 45mila euro, ma nel suo pacco ce n'erano 200mila - Tuttoggi.info

Affari Tuoi, vincita con beffa finale per la simpatica concorrente di Pantalla, ostetrica all'ospedale di Orvieto

Ha giocato con il cuore, Laura Mazzoni, di Pantalla di Todi, ostetrica all’ospedale di Orvieto. Fino a quando la ragione, dopo tre offerte rifiutate, le ha suggerito di accettare quella da 45mila euro. Solo che nel suo pacco, quello con il numero 10 del suo papà che non c’è più, il sesto della fila come le aveva suggerito la figlia Elena, c’erano 200mila euro.

Una beffa pe la simpatica concorrente di Pantalla, accompagnata alla trasmissione di Rai1 Affari Tuoi, condotta da Amadeus, dalla mamma, Teodolinda.

Dopo una partita giocata molto bene, nella quale da ex pallavolista sentiva il “fuoco negli occhi” di Mila, eroina dei cartoni animati, si è ritrovata con tre pacchi finali. Il suo, il numero 10. Il numero 4, giorno di nascita della figlia. E il numero 13, quello che aveva da pallavolista. Ha accettato i 45mila euro: una bella cifra, “soldi caduti dal cielo”, come ha detto. Una vittoria sminuita dal rammarico per aver mancato il colpo grosso da 200mila euro. Ma che non ha tolto il sorriso a Laura.