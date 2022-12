Aeroporto dell'Umbria, 1000 euro di premio ai dipendenti. Assunzioni in arrivo - Tuttoggi

L’aeroporto di Perugia ha l’obiettivo di assumere ulteriore personale nel corso del prossimo anno per fronteggiare la crescita del traffico

Un premio di 1000 euro a tutti i dipendenti, 5 precari stabilizzati e nuove assunzioni in arrivo nel 2023. L’anno d’oro dell’aeroporto dell’Umbria “San Francesco d’Assisi” ha portato Sase, la società che si occupa della sua gestione, a riconoscere l’erogazione di un contributo per un valore di 1.000 euro netti (fringe benefit), a tutti i propri dipendenti. “Il contributo – spiegano dalla Sase – è stato reso possibile grazie agli ottimi risultati conseguiti, sia in termini di traffico passeggeri che di risultato economico, e vuole essere un riconoscimento dell’impegno profuso da parte di tutto lo staff, oltre che un aiuto economico concreto al termine di un anno ancora segnato dal Covid e dall’impatto economico dell’attuale situazione geopolitica”.

L’aeroporto dell’Umbria, inoltre, per fronteggiare la straordinaria crescita del traffico registrata in questo anno e prevista per il 2023, ha rafforzato il proprio organico con la stabilizzazione di 5 unità nel 2022, con la previsione e l’obiettivo di assumere ulteriore personale nel corso del prossimo anno.