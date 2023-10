Aeroporto, tutto l’anno i voli Ryanair da e per Cagliari

Dal 29 ottobre collegamenti con la Sardegna anche d'inverno, gli altri voli confermati

Non più solo estivi. Diventa annuale il collegamento tra l’aeroporto dell’Umbria e quello di Cagliari. Scatterà infatti dal 29 ottobre – e sarà operativa fino al 29 marzo prossimo – la stagione IATA Winter 2023-24, con la novità dell’estensione da parte di Ryanair dei voli da/per Cagliari, che saranno operati anche nei mesi invernali, con due frequenze settimanali programmate ogni venerdì e domenica.

Gli altri voli confermati

All’aeroporto internazionale San Francesco confermati inoltre i collegamenti Ryanair con Londra Stansted (che vedono programmate tra le tre e le sei frequenze settimanali), Catania (tra le due e le tre frequenze settimanali) e Palermo (due frequenze settimanali). Wizz air ed Albawings opereranno i voli da/per Tirana rispettivamente con tre e due frequenze settimanali.

I servizi

Numerosi i servizi che sono stati implementati nel corso di questi mesi all’interno del terminal aeroportuale, tra i quali ricordiamo le nuove postazioni di ricarica per dispositivi elettronici, Wi-Fi gratuito ed illimitato, area fumatori, sala business, nuove attività commerciali compresi nuovi negozi, nuovi autonoleggi ed un nuovo bar in area sterile, courtesy line per famiglie e passeggeri con ridotta mobilità, fast track, un nuovo gate, tornelli per lettura e-ticket ed un nuovo varco sicurezza. All’esterno del terminal sono stati inoltre aggiunti oltre 200 nuovi posti auto, un nuovo sistema di automatizzazione dei parcheggi rapido ed efficiente, uno spazio dedicato a chi viaggia con la propria bicicletta, due stalli per la ricarica di auto elettriche e, non ultimo, una nuova viabilità ed una nuova segnaletica. Il tutto per continuare ad innalzare gli standard qualitativi offerti dal “San Francesco d’Assisi”, che dalle rilevazioni a campione effettuate nel corso della stagione estiva vede percentuali di gradimento espresse dai propri utenti superiori al 90% per quasi la totalità degli indicatori misurati.