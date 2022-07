Aeroporto, si vola nella Transilvania di Dracula con Wizz Air

Solimeno: si rafforza il mercato dell’Est Europa

Soddisfatto Umberto Solimeno, direttore generale dell’aeroporto dell’Umbria: “Siamo felici e orgogliosi che una compagnia del calibro di Wizz Air abbia annunciato, nel giro di poche settimane, ben due nuovi collegamenti da e per il “San Francesco d’Assisi”. I nuovi voli su Cluj-Napoca vanno a rafforzare un mercato, quello dell’Europa dell’Est, etnico e di grande importanza strategica per ciò che concerne gli interessi commerciali e rappresentano, per entrambi i territori, nuove opportunità di sviluppo turistico”.

Il futuro con Wizz Air

Solimeno guarda anche a possibili nuove rotte: “Siamo soddisfatti – dice il direttore – che il nostro scalo continui ad ampliare il raggio delle sue destinazioni, offrendo anche per il prossimo inverno nuove opportunità anche ai cittadini del centro Italia, e ci auguriamo che la collaborazione con Wizz Air possa ulteriormente rafforzarsi nel prossimo futuro”.