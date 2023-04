Aeroporto “San Francesco d’Assisi”, confermato fino al 28 ottobre il servizio “Umbria Airlink”

La prosecuzione di “Umbria Airlink” è di supporto al piano industriale di rilancio dell’infrastruttura aeroportuale umbra

Il servizio “Umbria Airlink”, che collega tramite bus navetta dedicati l’aeroporto internazionale dell’Umbria “San Francesco d’Assisi” con la rete dei servizi ferroviari di interesse regionale e nazionale, proseguirà fino al 28 ottobre 2023.

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato alle Infrastrutture e Trasporti, ha stabilito di dare continuità alla fase sperimentale del progetto, avviato dal luglio 2022, rifinanziandolo fino al termine della stagione estiva del “San Francesco”, in considerazione dell’utilità strategica dell’accessibilità dell’aeroporto da a per tutti i bacini di traffico della regione, garantita tramite bus navetta in corrispondenza dei voli in arrivo e in partenza.