Aeroporto e Museo della Ceramica, promozione reciproca

Siglata una convenzione triennale tra Sase e l'amministrazione comunale di Deruta

Il Museo regionale della Ceramica di Deruta prova a volare con l’aeroporto dell’Umbria. Siglata la convenzione triennale tra la SASE SpA – società di gestione dello scalo – e l’Amministrazione del Comune di Deruta.

Il Museo Regionale della Ceramica accoglie al suo interno un pezzo della storia, della cultura e dell’identità di Deruta e dell’Umbria, con le sue più tipiche tradizioni di produzione artistica del territorio regionale. Questo straordinario patrimonio, famoso nel mondo, sarà da ora promosso e veicolato anche ai numerosi visitatori stranieri che ogni anno scelgono l’aeroporto “San Francesco d’Assisi” come porta di accesso all’Umbria. Verranno quindi collocati e diffusi contenuti e materiali pubblicitari all’interno delle rispettive strutture e attraverso i rispettivi canali digitali. Non solo. L’aeroporto ospiterà anche opere e realizzazioni del Museo, in occasione di manifestazioni come ad esempio voli inaugurali.