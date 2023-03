Aeroporto dell’Umbria, inaugurata la nuova rotta Perugia-Cracovia di Ryanair

A tutti i passeggeri in partenza ed in arrivo è stato distribuito un piccolo omaggio. Avvio da record per i collegamenti da/per la Polonia

SASE SpA – società di gestione dell’aeroporto internazionale dell’Umbria – comunica che nella mattinata di oggi, lunedì 27 marzo, sono stati inaugurati i nuovi collegamenti Ryanair Perugia – Cracovia. All’arrivo del primo volo proveniente da Cracovia si è tenuto il consueto “water cannon salute” ed il taglio del nastro, alla presenza del Direttore Generale di SASE, Umberto Solimeno, del Sindaco di Deruta, Michele Toniaccini, e dell’Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Deruta, Piero Montagnoli. A tutti i passeggeri in partenza ed in arrivo è stato distribuito un piccolo omaggio offerto dall’amministrazione comunale di Deruta.

Una nuova rotta partita sotto i migliori auspici, con oltre 350 passeggeri prenotati sui voli inaugurali, pari ad un riempimento medio di circa il 90% ed alla migliore performance di esordio tra le 17 rotte inaugurate fino ad oggi da Ryanair presso lo scalo umbro. I voli, operati con Boeing 737, sono programmati ogni lunedì e venerdì, favorendo sia city break che viaggi più lunghi. Situata nel sud del paese, Cracovia è una delle più antiche città della Polonia. Antica residenza dei Re, è considerata la capitale della cultura polacca, con un centro storico che è stato riconosciuto dall’UNESCO come uno dei 12 più preziosi complessi architettonici del mondo.