Aereo si schianta al suolo, gravi i due occupanti | Aggiornamenti

share

Grave incidente questa mattina, con un aereo ultraleggero che si è schiantato al suolo. I due occupanti, un uomo ed una donna, sono rimasti feriti in modo serio.

Le condizioni più gravi sarebbero quelle della donna, soccorsa con un l’elisoccorso Icaro e trasferita all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Mentre l’uomo è stato trasportato con l’elicottero dei vigili del fuoco Drago arrivato da Arezzo.

L’incidente è avvenuto a Collesecco di Gualdo Cattaneo, intorno alle ore 11,30. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e 118.

A rimanere feriti marito e moglie, romani, 77 anni lui, 73 lei, trasferiti entrambi in elicottero nel nosocomio perugino in codice rosso e ricoverati in rianimazione. La donna avrebbe riportato un esteso trauma cranico.

Il Cessna partito dall’aeroporto di Roma Urbe è caduto in una zona impervia, con il recupero che si è rivelato complicato. Per questo è stato necessario l’intervento di due elicotteri per il soccorso dei due feriti.

(aggiornato alle 13.38)

share

Stampa