ADM entra in aula, seminari e incontri delle Dogane nelle due province - Tuttoggi.info

A Castiglione del Lago (PG), invece, si è tenuta ieri, lunedì 17 aprile, una lezione alle ragazze e ragazzi dell’Istituto “Rosselli – Rasetti” sul ruolo delle dogane negli scambi commerciali internazionali, percorso seguito dai docenti Nicola Cittadini e Tiziana Marcarelli. Commercio globalizzato, Made in Italy, fiscalità intra-UE sono state alcune delle materie trattate cui sono seguiti dei casi pratici esplicativi di come l’acquisto o la vendita di un bene all’interno dell’UE debbano essere riportati negli elenchi intrastat e nella dichiarazione IVA.

Sempre ieri, presso l’Ufficio delle Dogane di Perugia, ha preso il via lo stage per due studentesse del “Rosselli – Rasetti” a conclusione del PCTO (percorsi per le competenze trasversali e di orientamento) previsto dal recente accordo tra la Direzione Territoriale ADM per la Toscana e l’Umbria e l’Istituto diretto dalla dirigente Eleonora Tesei. È la prima volta che un ufficio umbro dell’Agenzia ospita alunni delle secondarie di secondo grado. Il tirocinio, tutto in rosa, affronterà, durante le 40 ore previste dal Protocollo, la tecnica doganale con riguardo ai controlli, al presidio di sicurezza dell’UE, al Codice doganale unionale e ai regimi doganali.

Registra quindi il segno positivo l’attività di divulgazione fiscale avviata nel corso di questo mese di aprile: alle attività di formazione che ADM ha illustrato appena due settimane fa a Bastia Umbra(PG), nel corso di AgriUmbria, a oltre 300 studenti provenienti da varie Regioni (Toscana, Lazio, Umbria, Marche e Puglia), ne è prevista un’altra per sabato mattina 22 aprile, a latere della kermesse Only Wine di Città di Castello(PG), quando funzionari e chimici dell’Ufficio delle Dogane di Perugia terranno due seminari a circa 100 studentesse e studenti delle scuole elementari dirette dal dirigente scolastico Filippo Pettinari.