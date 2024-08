Addio piccolo Diego, aperta raccolta fondi per la Tin di Terni - Tuttoggi.info

“Ciao, mi chiamo Miriam. Questa raccolta fondi nasce per rendere omaggio al mio piccolo nipote Diego volato recentemente in cielo. Purtroppo questa non é una storia con un lieto fine, ma come famiglia abbiamo il desiderio di onorare la sua vita e il suo ricordo cercando di aiutare il prossimo” – è quanto si legge nell’introduzione alla raccolta fondi aperta sul sito Grofundme dalla famiglia del piccolo bimbo di Terni.

Solidarietà per la Tin in memoria del piccolo Diego

Come raccontato e descritto: “Diego é stato ricoverato in TIN (terapia intensiva neonatale) presso l’ospedale di Terni, da qui nasce la volontà di rendere migliore questo posto e aiutare così in qualche modo quelle piccole creature costrette al ricovero. Su necessità della TIN e in accordo con il capo reparto vorremmo avviare una raccolta fondi per l’acquisto di 4 dispositivi per il riscaldamento e lo scongelamento del latte, della Medela e di 200 pezzi di inserti usa e getta. Si tratta di un dispositivo innovativo progettato come unità singola da tenere vicino alle culle per rispondere agli stringenti prerequisiti delle unità di terapia intensiva neonatale. Questo dispositivo completamento asciutto protegge dall’acqua come fonte di contaminazione, gli inserti usa e getta inoltre impediscono lo contaminazione crociata e permettono di pulire il dispositivo con facilità. Non è molto, ma speriamo di aiutare in qualche modo quei piccoli angioletti che dovranno passare di qui e di ridurre al minimo i rischi che corrono nel contaminarsi”.