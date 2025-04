Mostra di pittura: artisti della solidarietà Umbria - Arte come servizio - Tuttoggi.info

Nell’ambito degli eventi per i 40 di AULL -Associazione Umbra Leucemie e Linfomi ODV, il 12 aprile alle ore 17.00 si inaugura la Mostra “Artisti della solidarietà Umbria – Arte come servizio Sociale” a Perugia, Sala Cannoniera della Rocca Paolina, curata dal Comitato Artisti della Solidarietà Distretto 108L, da AULL ODV, dai 5 Lions Club della Zona IXB, LC Perugia Host, LC Perugia Augusta Perusia, LC Perugia Concordia, LC Perugia Fonti di Veggio, LC Perugia Maestà delle Volte, LC Centenario, LC Marsciano. Il Comitato è stato istituzionalizzato nell’anno lionistico 2022/2023 dall’allora Governatore Fabrizio Sciarretta. Un successo del Distretto 108L, tuttora in vigore, tramite l’ideatore del Service Gianni Turina. Si è creato un gruppo di artisti Lions e non che hanno donato e donano le loro preziose opere per una mostra culminante nell’Asta del 26 aprile, il cui ricavato andrà all’Istituto Ematologico di Perugia.

La Mostra, dal 12 aprile, si protrarrà fino al 27 aprile. Nulla avviene per caso . Il Consigliere dell’AULL Ernesto Facchini ha avuto la brillante idea di contattare la Referente per le Arti Figurative del Comitato Artisti della Solidarietà Umbria Francesca Cencetti, per realizzare insieme la Mostra e l’Asta. La proposta è stata accolta con gioia e la nobiltà dello scopo di beneficienza ha fatto scaturire la generosità degli artisti e ha pervaso tutte le persone che credono nell’arte e nella solidarietà.

E dato che negli anni precedenti il ricavato delle Aste era stato devoluto al restauro di opere d’arte, quest’anno è sembrato doveroso devolverlo alla ricerca medica per alleviare la sofferenza umana. Un plauso all’AULL, al suo Presidente Stefano Dagioni, a Ernesto Facchini, ai presidenti dei Lions Club rispettivamente Giorgio Guercini, Federica Ravacchioli, Piergiorgio Di Clemente, Walter Remoli, Cristina Castellano, Nicoletta Pepe, Manuela Saccarelli, al Presidente della IX Circoscrizione Umberto Mancini, al Presidente di Zona IXA Sergio Tasso. Un ringraziamento intenso a Fabrizio Fabbri Editore che ha curato lo splendido Catalogo, ai Patrocini della Regione Umbria, della Città di Perugia, della Provincia di Perugia, dell’Anci Umbria, di Sviluppumbria, dell’ Università degli Studi di Perugia, dell’Università per Stranieri, dell’Accademia di Belle Arti di Perugia. L’arte fa accadere le cose. Noi ne siamo un suo strumento.



We Serve!

Luogo: SALA DELLA CANNONIERA -ROCCA PAOLINA, PIAZZA ITALIA, 11, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA