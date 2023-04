Addio Moreno, Terni in lutto - Tuttoggi.info

Terni dice addio a Moreno Asciutti, storico giornalista e video operatore che ha raccontato la storia della città

Moreno Asciutti se ne è andato all’età di 61 anni, dopo una lunga malattia che lo aveva colpito nel 2017. Videocamera, sigaretta e caffè, Moreno era ovunque a Terni, ovunque ci fosse una notizia o un amico. Impossibile non averlo mai incrociato per strada almeno una volta o non aver ascoltato un suo aneddoto. Uomo dalla battuta pronta, gentile, generoso, altruista, sempre disponibile con i colleghi e ben voluto da tutti: per chi ha lavorato nel campo dell’informazione è impossibile non avere un ricordo buono di Moreno, come uomo e come professionista. Anche al di fuori del lavoro, per tutti Moreno è stato un amico sincero e fidato e adorato compagno di Lorella che lo ha assistito fino agli ultimi giorni di vita. Con lui se ne va un pezzo di Terni. Addio Moreno “Spaventone”.