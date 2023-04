Addio a Giampietro Rampini, funerali a San Francesco | Sindaco "Gravissima Perdita" - Tuttoggi.info

“La scomparsa di Giampietro Rampini rappresenta un grande dolore per la nostra comunità e una gravissima perdita – ha dichiarato il sindaco Filippo Mario Stirati esprimendo vicinanza alla moglie Rossana e alla figlia Giulia – E’ stato un uomo di straordinaria generosità, proiettato nell’amore per la famiglia, per la sua bottega artigiana ereditata da uno splendido padre, e ancora nello sport, nel sociale, nella evangelica dedizione al prossimo e agli altri”.

“Da bambini giocavamo insieme a Piazza Grande – ha aggiunto – La sua umanità, sensibilità culturale e civile, un sentimento religioso animato da una naturale apertura e propensione al dialogo, lo hanno fatto amare in tutti i contesti nei quali è stato animatore e propulsore. Le sue mani intelligenti di artigiano-artista ci lasciano un segno ineguagliabile di originalità e creatività in nella nostra più autentica tradizione di ceramica. L’impegno con la pallavolo ha contributo a scrivere memorabili pagine di un’attività sportiva, sociale, civile ed educativa: un bellissimo messaggio di speranza e di futuro per tanti ragazzi. Lo salutiamo con affetto e ammirazione, colmi di rimpianto, ma consapevoli di una testimonianza e di un magistero patrimonio di Gubbio”.

I funerali di Giampietro Rampini si terranno domani (mercoledì 5 aprile) alle ore 14.30 presso la chiesa di San Francesco, officiati dal vescovo mons. Luciano Paolucci Bedini.