Addio a don Aldo Viti, per 45 anni è stato l'amato parroco di San Leo Bastia - Tuttoggi

Dal 1 luglio 1966 fino al 23 novembre 2011 é stato parroco di San Leo Bastia, nel Comune di Città di Castello, molto amato dai fedeli. Si è sempre distinto per lo zelo pastorale, per la pietà e per l’integrità della vita.

La camera ardente é attualmente allestita nella chiesa di Sant’Elisabetta a Citerna. Nel pomeriggio di oggi (22 agosto) sarà trasferita nella chiesa parrocchiale di San Leo Bastia, dove domani, martedì 23 agosto, alle ore 15, saranno celebrate le esequie.