Addio all'imprenditore bastiolo Leonello Lunghi, cordoglio in città - Tuttoggi

Nato nel 1948, era stato anche assessore al commercio e consigliere comunale

Bastia piange l’imprenditore Leonello Lunghi, nato a Bastia Umbra nel 1948 e anche ex amministratore.

La figura di Leonello Lunghi è ricordata in una nota dell’amministrazione comunale (e anche del Movimento 5 Stelle) sottolineando come Bastia fosse “la città dove aveva intrapreso la sua attività commerciale, portata avanti con successo insieme ai suoi familiari in una espansione divenuta regionale. Nel contempo e per un lungo periodo aveva prestato il suo impegno alla vita politica del nostro territorio, ricoprendo le cariche di Consigliere Comunale e di Assessore al Commercio durante i mandati amministrativi dei Sindaci Giancarlo Lunghi e Alberto La Volpe. “