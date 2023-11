Addio al dottor Paolo Biagini, il "medico con il sorriso" | Oggi i funerali - Tuttoggi.info

E' stato uno dei punti di riferimento dell'ospedale di Città di Castello e di Cagli (Pu), aveva 59 anni | Oggi le esequie alla chiesa di Santa Veronica

Ancora un duro lutto per Città di Castello e tutto l’Altotevere con la scomparsa, all’età di 59 anni, del dottor Paolo Biagini, fra i punti di riferimento dell’ospedale di Città di Castello.

Lo stimato professionista se n’è andato ieri pomeriggio (domenica 26 novembre), a seguito del complicarsi di una malattia. Grande l’incredulità dei tifernati, che nei social hanno fatto sentire la loro voce e il loro dispiacere per “una persona sempre generosa e disponibile ma soprattutto sempre con il sorriso e i modi garbati“.

Nel drammatico periodo della pandemia il dottor Biagini – che è stato anche dirigente medico nell’unità complessa di medicina e lungodegenza all’ospedale di Cagli (Pu) – era sempre in prima linea con altri colleghi della sanità nell’adoperarsi con tutti coloro che avevano bisogno di cure ed interventi. In molti lo ricordano in particolar modo “per i consigli che sapeva dare” e “l’enorme umanità“, “un angelo dal cuore d’oro”.

“E’ stata davvero una persona straordinaria dal cuore grande e grande professionalità. Così lo ricorderemo”. ha dichiarato il sindaco Luca Secondi. I funerali saranno celebrati oggi stesso (lunedì 27 novembre) alle ore 15, nella chiesa di Santa Veronica alla Tina