Addio a Vasco, sabato i funerali | Il pugile 'vivrà' ancora nel segno della boxe - Tuttoggi

Sabato 15 febbraio nella chiesa di Sant’Antonio, alle ore 14.30, verrà celebrato il rito funebre per l’ultimo addio a Vasco Schiarea, il pugile di 38 anni tragicamente deceduto l’11 febbario pomeriggio all’interno della palestra dell’Accademia Pugilistica.

Ciao Vasco “Guerriero duro dal cuore buono”

Il pm ha ritenuto di non dover procedere all’autopsia e la salma è stata rimessa a disposizione della famiglia. Gli amici hanno organizzato una raccolta fondi durante il rito funebre: “Già attiva in via Lanzi da Rolando, per portare avanti il sogno di Vasco: creare un corso pugilistico che avrà il suo nome. Una parte del ricavato sarà destinato anche alla sua famiglia. Seguirà, sabato alle 19 al Fat art club negli spazi del Caos, un brindisi per dire addio a questo grande uomo dalla corazza di piombo e il cuore d’oro”.