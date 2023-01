Addio a Roberto Gentile, storico speaker di Radio Subasio - Tuttoggi

Il 55enne era da tempo assente per malattia. La notizia diffusa dall'emittente

Lutto a radio Subasio, storica emittente assisana che perde lo speaker Roberto Gentile, da tempo assente dall’emittente per problemi di salute ma che giusto pochi giorni fa aveva salutato i radioascoltatori.

“Roberto Gentile, non è più tra noi.Mancherà tanto agli ascoltatori e a tutti noi di Radio Subasio perché come diceva sempre “noi siamo una famiglia”. Ed è proprio vero. Anche lassù, farà risuonare il suo motto “andiamo a vincere” che è anche il nostro, per non dimenticarci mai di lui“, il saluto dalle pagine social dell’emittente.