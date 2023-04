Addio a Kira, eroica compagna di lavoro e amica fedele nel nucleo cinofilo del Vigili del Fuoco - Tuttoggi.info

Il coraggioso border collie ha partecipato a numerosi interventi di ricerca e salvataggio, tra cui il terremoto dell'Italia Centrale del 2016

Ieri pomeriggio – venerdì 28 aprile – la comunità dei vigili del fuoco e degli operatori di soccorso della direzione regionale Umbria ha subito una grande perdita: Kira, un border collie di 13 anni, è mancata improvvisamente a causa di un malessere. Nonostante le cure prestate dal personale veterinario, non è stato possibile salvarla.

Kira è stata una compagna di lavoro insostituibile per la squadra cinofila sin dal suo ingresso nel 2012. La sua dedizione e le sue abilità straordinarie hanno contribuito al successo di numerosi interventi di ricerca e salvataggio, tra cui quelli seguiti al tragico terremoto dell’Italia Centrale nel 2016. In quella circostanza, Kira ha operato prima ad Amatrice e poi ad Arquata del Tronto, dimostrando il suo coraggio e la sua tenacia nel portare aiuto a chi ne aveva più bisogno.

Nonostante fosse andata in pensione da due anni, Kira è rimasta nel cuore di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla e lavorare con lei. I colleghi del comando dei vigili del fuoco di Terni hanno voluto esprimere il proprio dispiacere a Matteo, proprietario e conduttore di Kira, per la perdita della sua preziosa compagna. Con Kira, Matteo ha condiviso non solo il lavoro, ma anche tanti bei momenti di vita, legati all’affetto e alla collaborazione tra uomo e cane.