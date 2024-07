Addio a Gino Bulla, uno dei protagonisti della vita culturale e accademica di Assisi - Tuttoggi.info

Un grande protagonista della vita culturale e accademica della città: Assisi piange Gino Bulla, 90 anni. Giornalista pubblicista, scrittore, fotografo, direttore delle riviste “Rocca” della Pro Civitate Christiana e “Subasio” dell’Accademia Properziana, innamorato di Assisi che aveva scelto come luogo di adozione quando venne via nel 1963 dalla Sardegna.

Laureato in giurisprudenza, bancario e sportivo, decise di trasferirsi ad Assisi giovanissimo per impegnarsi nella Pro Civitate Christiana e lì compiere una straordinaria esperienza a contatto con personalità illustri come Pasolini, padre Balducci, don Giovanni Rossi, Leonardo Sciascia, Andrea Camilleri. Tanti i messaggi di cordoglio, a partire dall’amministrazione comunale, ma anche di tante figure della vita culturale e politica assisana e di tanti ‘semplici’ cittadini che hanno conosciuto e apprezzato Gino Bulla. I funerali si terranno il 20 luglio mattina alle 10 in Pro civitate.