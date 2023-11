Addio a Bruno "il Kid" Volpe, grande protagonista del calcio tifernate - Tuttoggi.info

E' stato sportivo di lungo corso in tante squadre locali (da giocatore e allenatore) e operatore del settore Veterinario della Usl Umbria 1 | Aveva 72 anni

Se n’è andato all’età di 72 anni Bruno Volpe, “il Kid”, sportivo di lungo corso e operatore del settore Veterinario della Usl Umbria 1.

Apprezzato e benvoluto da tutti per essere stato sempre a contatto con i giovani nel calcio, dove si è distinto a lungo per una brillante carriera non solo a livello locale e regionale. Attaccante di “razza” ha vestito diverse maglie di società di calcio tifernati, il Città di Castello, la Cangi Arredi-Nuova Tiferno e i “leggendari” Cosmos agli ordini dell’allenatore “Pino” Carletti e del direttore Sportivo Fabio Calagreti, fino a svolgere il ruolo di allenatore delle giovanili delle società tifernati e della “Madonna del Latte”, per poi spiccare il volo verso esperienze fuori città e regione.

Innamorato della sua città, dei suoi colori e tradizioni, Volpe è stato anche punto di riferimento, in particolare negli anni ’70 e ’80, di numerose iniziative sportive e sociali nel “suo” rione di San Pio X, dove è vissuto a lungo e ha lasciato un segno indelebile della sua bontà e signorilità.

Oggi lo piangono in tanti, familiari, amici e tutti coloro che lo hanno conosciuto, fra cui il sindaco Luca

Secondi e in particolare l’assessore allo Sport Riccardo Carletti, che ne ricordano il lato umano di grande spessore e la sua propensione verso i giovani nello sport e il calcio, che ha amato tutta la vita e praticato ad ottimi livelli. “Bruno Volpe era una bella persona orgogliosa delle proprie origini, della storia e tradizione della città e della sua comunità, un grande sportivo, non lo dimenticheremo”.