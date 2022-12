Ad Assisi uno spettacolo di beneficenza per la casa di riposo: in scena Beniamino Ciofetta Appaltatore - Tuttoggi

Appuntamento dunque mercoledì 7 dicembre 2022 alle ore 21 presso il Teatro “La Cittadella” di Assisi in via degli Ancajani 3, con Beniamino Ciofetta Appaltatore, una commedia che, scritta negli anni ’70, ha divertito intere generazioni. Sarà portata in scena dalla compagnia teatrale “La Turrenetta”, per la regia di Giampaolo Nicolia, con Giampaolo Nicolia, Gianluca Spaccini, Maurilio Breccolenti, Roberto Maranghi, Roberta Pennaforti, Stefania Sensi e Antonina Liuzza. Rappresentata per la prima volta al Teatrino dei Raspanti di Perugia nel 1971, Beniamino Ciofetta Appaltatore è stata replicata poi centinaia di volte, con grande successo di pubblico. Beniamino Ciofetta è un uomo di mezza età proprietario di una piccola impresa edile e quindi benestante, sposato con Cesira ha però una giovane amante alla quale sta ristrutturando un quartierino con l’aiuto di due manovali: Polpetta e Righetto. Cesira conosce tutta la storia e con l’aiuto di un’amica e dei due muratori studierá di tutto per fermare il marito e per dargli una sonora lezione.

Il biglietto dello spettacolo di beneficenza ha un costo di 15 euro. Per prenotazioni ed informazioni 3716265393. Se la disponibilità di posti non verrà esaurita con le prenotazioni sarà possibile acquistare il biglietto direttamente al botteghino. Nei pressi del teatro è a disposizione il parcheggio “Giovanni Paolo II”.