La casa di riposo di Assisi chiede un sostegno concreto a cittadini e imprese - Tuttoggi

È possibile effettuare donazioni economiche, in modo volontario e secondo le proprie possibilità.

La donazione (erogazione liberale) può essere effettuata:

– tramite banca con bonifico sul c/c intestato all’ASP

– tramite bollettino postale sul ccp intestato all’ASP

– direttamente presso l’ASP in via Metastasio n. 5 06081 Assisi (PG)

Le donazioni in denaro, sono fiscalmente deducibili o detraibili ai sensi dell’art.4 punto 7 del D. Lgs. 4 maggio 2001 n. 207 (che ha esteso alle ASP la disciplina delle erogazioni liberali prevista dall´articolo 13 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, relativa alle ONLUS), purché siano effettuate attraverso una delle seguenti modalità:

– Bonifico bancario: sul conto di Tesoreria intestato ad A.S.P. CASA DI RIPOSO “ANDREA ROSSI” codice IBAN IT69 M030 6938 2731 0000 0300 003 indicando nella causale di versamento “Erogazione liberale – Attività Istituzionali”;

– Bollettino postale: sul conto corrente postale intestato ad A.S.P. CASA DI RIPOSO “ANDREA ROSSI” n. 12729067;

– Assegno bancario o circolare non trasferibile: intestato ad A.S.P. CASA DI RIPOSO “ANDREA ROSSI”, da consegnare all’ufficio amministrazione dell’ASP stessa; è possibile effettuare anche donazioni in denaro contante, che però non sono fiscalmente deducibili o detraibili, rivolgendosi all’ufficio amministrazione dell’ASP.Gli Enti e le Imprese interessate possono contattare l’indirizzo amministrazione@casadiriposoandrearossi.it per ricevere ulteriori informazioni riguardo alle possibilità di collaborazione e ai benefici fiscali.