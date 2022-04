Ad Assisi una mostra filatelica su San Francesco e Papa Francesco - Tuttoggi

Rimarrà aperta fino al 30 ottobre nelle sale del Museo del Tesoro

Ci sono anche un francobollo emesso dal Regno d’Italia nel 1926 per celebrare il VII Centenario della morte di San Francesco dove viene raffigurato il Transito, la morte del Santo in attesa di salire in Cielo, circondato dai Suoi confratelli e un prezioso francobollo celebrativo del Pontificato di Sua Santità Papa Francesco in lastra d’argento e rifiniture in oro realizzato nel 2013 in una emissione congiunta di: Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica Argentina, nell’esclusiva mostra filatelica su San Francesco e Papa Francesco che sarà visibile nel Museo del Tesoro della Basilica di San Francesco fino al 30 ottobre. L’esposizione, che vanta 2.000 opere, è stata presentata dal curatore, Fabrizio Fabrini, e dal direttore del Museo, fra Thomas Freidel.

La mostra mostra filatelica su San Francesco e Papa Francesco è allestita all’interno del Museo del Tesoro della Basilica di San Francesco, che ospita un centinaio di opere, fra cui il Calice di Guccio di Mannaia, dono del primo papa francescano Niccolò IV, il messale miniato di san Luigi IX e l’arazzo fiammingo raffigurante l’albero francescano. Custodisce inoltre la Collezione Perkins, dono dello storico dell’arte Frederick Mason Perkins (1955), costituita da una cinquantina di tavole (secc. XIV-XVI), tra cui opere di Pietro Lorenzetti, di Lorenzo Monaco e del Sassetta. Il museo possiede infine anche un’area dedicata alla musica, con strumenti musicali del XVII e del XVIII secolo.

“Speriamo che il Santo Padre trovi il modo ed il tempo di visitarla in occasione di una sua venuta ad Assisi”, l’auspicio di Fabrini, che esprime “Grande soddisfazione per l’evento realizzato grazie alla disponibilità dei Frati Minori Conventuali del Sacro Convento di Assisi”. “Questa mostra è una testimonianza preziosa della popolarità ma soprattutto del valore internazionale, interculturale e intergenerazionale della figura e del messaggio di vita e di fede del Poverello di Assisi, nonché della diffusa popolarità del Papa che ne porta il nome”, le parole di fra Giulio Cesareo, responsabile della comunicazione del Sacro Convento. “Questa esposizione che riveste notevole interesse non solo per i collezionisti – ha sottolineato fra Thomas – svolge una funzione culturale sia dal punto di vista estetico e formale, sia da quello del contenuto. Questa collezione ripercorre la storia e la vita di san Francesco e di Papa Bergoglio, con immagini e brevi didascalie, accompagnate da tutte le risorse della filatelia, dal comune francobollo agli ‘interi postali’, dagli annulli più rari agli esempi di spedizioni prefilateliche (quando il francobollo ancora non esisteva), dalle cartoline antiche ai giornali d’epoca“. (Foto nella gallery, Andrea Cova, sala stampa del Sacro Convento)