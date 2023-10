Ad Assisi domenica 22 e lunedì 23 ottobre va in scena FratelloCibo - Tuttoggi.info

Iniziativa culturale e gastronomica: "La città serafica location naturale per questo evento"

Un dialogo tra religioni attraverso il cibo. Che è anche ricordi e sentimenti, integrazione interculturale e sociale. Un legame, quello tra religione e cibo, che getta le basi per la nascita di “FratelloCibo”, l’iniziativa culturale e gastronomica che si terrà ad Assisi i prossimi 22 e 23 ottobre.

“Assisi è per tutti, e non solo per i cattolici, simbolo di pace, fratellanza, sostegno dei deboli, mano tesa verso chi arriva da lontano senza alcun pregiudizio – hanno spiegato gli organizzatori -. È la sede naturale per un evento che vuole approfondire e divulgare lo stretto legame che esiste tra cibo e religione. Come siano nati usi costumi divieti e regole che coinvolgono quotidianamente la vita di miliardi di esseri umani, senza dimenticare di fondo il messaggio di solidarietà e sostenibilità che la convivialità deve coniugare, oggi forse ancora di più di ieri. L’argomento è quindi di non poco conto e valore, cercheremo in questa prima edizione dell’evento di gettare i primi semi per ampliarli e renderli, quanto più possibile, universali di anno in anno”.

Focus sul programma di FratelloCibo

Il sipario sull’iniziativa si alzerà domenica 22 ottobre con lo street food che, dalle ore 12 alle 17, nel cuore del Sacro Convento (sala Pietro Lorenzetti) proporrà alcune ricette con protagonista il pane, declinato in 4 versionilegate a quattro grandi religioni del mondo: Cattolica, Ebraica, Musulmana, Buddista. Per l’occasione Daniele Lippi (due stelle Michelin, Acquolina di Roma) e Adriano Baldassare (una stella Michelin, executive chef de “Li Somari” di Tivoli, con un trascorso all’esclusivo The Lodhi Hotel di Nuova Delhi) proporrano due show cooking durante i quali saranno presentate le ricette legate a ebraismo e cristianesimo. Ingresso libero, degustazione 10 euro per un calice e un assaggio, 5 euro per ogni ulteriore degustazione.

Per la sera, prevista una cena di gala con Filippo Baroni, chef del ristorante Mater, a poca distanza dall’Abbazia di Camaldoli, che proporrà un menu dove l’alta cucina reinterpreta ricette e prodotti legati al territorio e alla grande storia di questo eremo. Su prenotazione, ha un costo di costo 60 euro. Spazio anche ad un momento di approfondimento: lunedì 23 ottobre, a partire dalle 9, nella sala della Pace del Centro Congressi “Colle del Paradiso” si terrà il convegno “Nutrire l’anima”: come le varie religioni del mondo hanno influito sul modo di alimentarsi di interi continenti. Una serie di prestigiosi relatori affronteranno i tanti temi che l’argomento suggerisce con un dibattito libero ed aperto ad ogni voce. FratelloCibo si chiuderà con la degustazione della ricetta “Pane di ieri”. Info e prenotazioni 3920452172.