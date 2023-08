Ad Amelia e Collescipoli due nuovi concerti del festival OperaInCanto 2023 - Tuttoggi.info

I concerti si svolgeranno mercoledì 23 agosto nel Chiostro di Sant’Agostino, ad Amelia, e giovedì 24 nel Chiostro di Santa Cecilia, a Collescipoli.

“Simonacci’s Family” e “Accademia Érard” sono i titoli dei due prossimi concerti del festival OperaInCanto; si svolgeranno mercoledì 23 agosto nel Chiostro di Sant’Agostino, ad Amelia, e giovedì 24 nel Chiostro di Santa Cecilia, a Collescipoli, entrambi con inizio alle 21.00.

“Simonacci’s family”

Protagonista del concerto di mercoledì 23 nel Chiostro di Sant’Agostino ad Amelia è la “Simonacci’s family”: il padre Giancarlo e la madre Gabriella Morelli sono pianisti, il figlio David è violinista e l’altro figlio Marco è violoncellista. Inizieranno il loro concerto con la Sinfonia del Barbiere di Siviglia nella trascrizione di Arnold Schoenberg: un apparentemente impossibile incontro a distanza tra Rossini e il padre delle avanguardie musicali del Novecento, che inventò la dodecafonia. Il concerto si concluderà con una trascrizione da Rossini realizzata da David Simonacci proprio per il festival.

“Accademia Érard”

Giovedì 24, nel Chiostro di Santa Cecilia di Collescipoli, il concerto intitolato “Accademia Érard” permetterà di ascoltare il suono autentico degli strumenti dell’epoca di Rossini, molto diversi da quelli moderni. Sébastien Érard era un famoso costruttore di strumenti, in particolare arpe e pianoforti, che fu attivo a Parigi negli stessi anni in cui vi si trasferì anche Rossini. L’arpista Paola Perrucci possiede una pregiata arpa da lui costruita e in quest’occasione la suonerà sia in pezzi a solo sia in duo col flautista Francesco Chirivì. Nel loro concerto si potranno ascoltare musiche di Rossini sia nella versione originale (Andante, Allegro e Andantino e allegro brillante per arpa sola) sia nelle elaborazioni di altri musicisti suoi contemporanei e all’epoca celebri, quali Giovanni Toja, Saverio Mercadante, Nicolas Bochsa e Raffaele Galli. Su tutti spicca Frédéric Chopin, che volle rendere un omaggio al grande compositore italiano scrivendo delle variazioni su una celebre aria della sua opera Cenerentola.

Il festival OperaInCanto è realizzato con il contributo di Ministero della Cultura, Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Amelia, Regione Umbria, Comune di Terni, Rotary Club Terni e 50&Più Terni; con il patrocinio di Comune di Amelia e SIAE.