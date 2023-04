Ad Agriumbria le mucche della Grifo Latte, in mostra le origini della filiera aziendale - Tuttoggi.info

Durante la tre giorni, gli animali di queste importanti realtà produttive umbre hanno quindi accolto, negli spazi messi a loro disposizione, migliaia di visitatori, in particolare giovani e giovanissimi delle scuole. Presenti anche i titolari delle aziende.

“La nostra azienda – ha spiegato Paola Butali, titolare de La Cerreta e vicepresidente del Gruppo Grifo – si trova sulle colline del Trasimeno. Abbiamo una stalla moderna che ospita circa 330 animali, affiancata da una struttura che produce biogas e da strutture ricettive per l’agriturismo. Le nostre vacche di razza Frisona producono complessivamente circa 1,5 milioni di litri di latte all’anno con una produzione media giornaliera che può arrivare a 36/37 litri di latte per capo in lattazione. Appartenere a una cooperativa come il Gruppo Grifo è per noi molto importante perché significa avere certezza sul ritiro del latte che produciamo e sulla sua remunerazione, l’azienda è solida ed è per noi un vanto poterla rappresentare a questa kermesse”.

“Siamo ad Agriumbria con le nostre Frisone da latte – ha sottolineato anche Alessandro Bartolini, titolare della Bartolini Vincenzo Ubaldo – questa razza ha avuto finora poca visibilità pur rappresentando per il comparto lattiero caseario della nostra regione una presenza imprescindibile, razza docile e altamente produttiva. La nostra azienda agricola nasce quasi cinquant’anni fa ed è da sempre socia della Grifo Latte; poter essere soci di una realtà consolidata come il Gruppo Grifo ha rappresentato e rappresenta tuttora una garanzia per il nostro futuro produttivo”.