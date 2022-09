Acquisto veicoli a basso impatto ambientale, riaperto a Terni il bando per i contributi - Tuttoggi

I fondi per la sostituzione delle auto derivano dall’accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il risanamento della qualità dell’aria nella conca ternana, a seguito dell’impegno del Ministero dell’Ambiente a contribuire, con 4 milioni di euro, all’attuazione, da parte della Regione Umbria, degli impegni previsti per il risanamento dell’area e la riduzione delle emissioni prodotte dal traffico veicolare.

Salvati: “L’obiettivo è quello di diminuire l’inquinamento”

“Questo bando, come gli altri che lo hanno preceduto, intende incentivare nella conca ternana la sostituzione degli autoveicoli privati più inquinanti con veicoli a minore impatto ambientale”, spiega l’assessore Salvati. “Il tutto con l’obiettivo di diminuire l’inquinamento atmosferico”.

Chi può richiedere il contributo

I contributi, nello specifico, vengono concessi se il cittadino (residente del Comune di Terni o nel Comune di Narni) procede alla rottamazione di veicoli a benzina o veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 3, Euro 4, e al conseguente acquisto di veicoli a basso impatto ambientale (elettrici o ibridi).

Finanziamenti: come utilizzarli

I finanziamenti riguardano l’acquisto di una autovettura M1 di prima immatricolazione o già immatricolata nell’anno 2021 o 2022, intestata a una casa costruttrice di veicoli o a un concessionario, e acquistata presso un concessionario (“Km Zero”), ad esclusivo uso privato, ad alimentazione:

– Elettrica del tipo: a batteria; a batteria con range extender (BEV con REX);

– ibrida del tipo: ibrida elettrica benzina plug-in (PHEV); ibrida elettrica benzina full hybrid con cilindrata non superiore a 2000 cc e con potenza massima netta del motore elettrico ≥ 30 kW .

Contributi da 4.000 e 3.000 euro

L’entità del contributo, quindi, è di:

– euro 4.000 per veicoli ad alimentazione elettrica, del tipo a batteria o a batteria con range extender (BEV con REX);

– euro 3.000 per veicoli ad alimentazione ibrida elettrica benzina plug-in (PHEV) o full hybrid.

Date di demolizione dei veicoli e altre informazioni

Sono ammesse a contributo, inoltre, le spese relative all’acquisto di veicoli a far data dal 1° ottobre 2021 (data di scadenza della fase 1 del bando approvato con Deliberazione di Giunta n. 159 del 07/07/2021). Le date di demolizione, di acquisto rilevabile dalla fattura e di immatricolazione della nuova autovettura devono essere uguali o successive alla data del 1° ottobre 2021.

Come prenotarsi

I cittadini interessati potranno effettuare una prenotazione online collegandosi all’applicativo informatico che sarà messo a disposizione dal Comune di Terni sulla pagina web dedicata al bando, dalle ore 10.00 del 14 ottobre alle ore 12.00 dell’11 novembre. La pagina web sarà disponibile nell’area dedicata ai servizi digitali del sito istituzionale del Comune di Terni. I contributi previsti dal Bando sono cumulabili per lo stesso investimento con altre iniziative sia private che pubbliche, comprese quelle statali, attivate per incentivare la mobilità sostenibile.