Acquisti online, truffati due cittadini di Orvieto - Tuttoggi

Una truffa analoga

Una truffa analoga si è verificata ai danni di un altro orvietano, intenzionato ad acquistare videogiochi. In questo secondo caso l’acquirente si è collegato a un sito e ha effettuato l’acquisto versando il denaro. I prodotti ordinati, però, non sono mai arrivati: l’uomo truffato ha denunciato il fatto presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto.

Le indagini

Le indagini hanno portato all’identificazione dei presunti responsabili: si tratterebbe di due soggetti di nazionalità italiana, che hanno già segnalazioni per comportamenti simili. Il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto ha inviato due diverse segnalazioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni, che aveva coordinato le indagini.

“E’ bene utilizzare e richiedere – si legge in una nota della Questura di Terni – metodi di pagamento sicuri e tracciabili, evitando il trasferimento di denaro o la ricarica di carte prepagate. Infine, è importante proteggere i propri dati personali e non fornirli se non si è certi al 100% del venditore: data di nascita, coordinate bancarie, codice fiscale sono dati estremamente utili per i truffatori”.