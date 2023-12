Acquista mobili per oltre 2500 euro ma non li riceve, venditore "sparito" ritrovato da Polizia - Tuttoggi.info

Denunciato per un truffa un 47enne, spacciatosi per il legale rappresentante di una ditta di mobili, dopo la cifra accreditata sul suo conto corrente dall'acquirente si era reso irreperibile

Ennesima truffa ai danni di un tifernate che, rivoltosi alla Polizia di Città di Castello, ha portato alla denuncia di un 47enne.

L’autore del raggiro dopo aver sottoscritto un contratto per la vendita di un set di arredo – spacciandosi per il legale rappresentante di una ditta di mobili – si era fatto accreditare dalla vittima 2551 euro sul conto corrente.

Dopo essersi accordati sulla data di consegna – mai effettuata – il venditore ha prima dato delle rassicurazioni al malcapitato tifernate e, successivamente, si è reso irreperibile. A quel punto la vittima si è recata negli uffici del per sporgere querela e, in meno di 24 ore, il falso mobiliere è stato individuato e deferito l’uomo all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa.

La Polizia di Stato, per prevenire tali spiacevoli episodi, invita i cittadini ad avvalersi dei canali di vendita e acquisto ufficiali e a diffidare dal prendere contatti con venditori o acquirenti non conosciuti e non autorizzati.