Acquasparta, partito il progetto per insegnare agli studenti il riciclo della plastica

Il progetto ha preso il via con la creazione della prima postazione in cui sarà possibile riciclare le bottiglie. Si tratta un compattatore situato nel parcheggio delle fonti dell’Amerino, che in cambio di bottiglie di plastica regala punti. “I contenitori vuoti con il logo Pet – spiega il Comune – devono essere inseriti nell’eco compattatore. Per ognuno di essi si otterranno punti accumulati in un portafoglio virtuale, che saranno reperibili scaricando l’app per accedere alla macchina ‘mangia bottiglie’ oppure utilizzando il codice fiscale”.