Acquasparta, incidente sulla Tiberina: c’è un ferito grave | Aggiornamenti

Sul posto le squadre Anas e le forze dell’ordine gestire il traffico in sicurezza

Traffico bloccato domenica mattina per oltre un’ora in entrambe le direzioni sulla strada statale 3 “Bis Tiberina”, per un incidente al km 14,700 in località Acquasparta (Terni). Nel sinistro, che ha coinvolto due mezzi, si registra un ferito grave.

L’incidente – avvenuto in un tratto della E45 in cui sono presenti dei lavori e si viaggia a senso alternato in un’unica carreggiata – ha coinvolto un mezzo pesante ed un’auto. Una persona è rimasta ferita in modo serio ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Terni.